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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, müsabakanın 6. dakikasında yediği golle geri düştü. Maç 2-1 Rangers üstülüğü ile devam ediyor. Peki, Fenerbahçe elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)?

Fenerbahçe, Rangers karşısında 6. dakikada 1-0 geriye düştü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Çağlar Söyüncü'nün çizgideki müdahalesi de yeterli olmadı. Çizgi teknolojisiyle topun çizgiyi birkaç milimle geçtiği tespit edildi ve İspanyol hakemi Gonzalez golü verdi. Fenerbahçe elendi mi?

SAVUNMADA PEŞ PEŞE HATALAR

Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.

Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ (UEFA AVRUPA LİGİ)?

Fenerbahçe, Rangers karşısında şu dakikalarda 2-1 geride. Rövanş maçı sonrası turu geçen taraf belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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