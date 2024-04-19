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Fenerbahçe'de kimler penaltı kaçırdı, kaç penaltı kaçtı? Livakoviç kaç penaltı kurtardı?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılırken Fenerbahçe elendi mi ve Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi gibi soruların yanıtları merak edildli. Peki, Fenerbahçe'de kimler penaltı kaçırdı, kaç penaltı kaçtı? Livakoviç kaç penaltı kurtardı?

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Peki, Fenerbahçe'de kimler penaltı kaçırdı, kaç penaltı kaçtı? Livakoviç kaç penaltı kurtardı?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Uzatma devrelerinde ilk yarı golsüz geçildi ve skorda değişiklik olmadı. Maçın 2. uzatma devresinde geçildi.

UZATMA DEVRELERİ OYNANDI

Uzatma devrelerinde ilk yarı golsüz geçildi ve skorda değişiklik olmadı. Maçın 2. uzatma devresinde geçildi.

Maçın 2. uzatma devresinde de gol olmadı ve uzatma devrelerine geçildi.

Seri penaltı atışları sonunda turu geçen taraf Olimpiakos oldu.

Fenerbahçe'de Tadic, Cengiz ve Bonucci penaltı atışını gole çeviremeyen isimler oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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