Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11'ler, 4 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11 kimler?" ve "Derbide kim oynuyor?" soruları Google'da yoğun şekilde aratılıyor. Teknik direktörlerin sahaya hangi oyuncularla çıkacağı, maçın kaderini doğrudan etkileyecek unsurlardan biri. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'ler…

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Oğuz, Fred, İsmail, Tadic, Talisca, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlıların savunma hattındaki eksikler, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine sağlık kuruluyla yapılacak toplantının ardından karar verilecek. Takımla çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımda uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi, derbide formasından uzak kalacak.

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