Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman? Fenerbahçe Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak edilmeye başlandı. Detaylar...

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. İkinci maç ise 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica'nın stadında oynanacak. Bu mücadele de ilk maç gibi saat 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BENFİCA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının TRT 1'de yayınlanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.