Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Türkiye'den bu heyecanlı mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverler, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilirler.

PINAR KARŞIYAKA, TRANSFER YASAĞINI KALDIRDI

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rio Breogan'ı eleyerek son 16 takım arasına kaldı. Transfer yasağını kaldıran Karşıyaka, kadrosuna 7. yabancı oyuncuyu eklemeyi planlıyor.