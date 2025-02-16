Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka basketbol maçı izle! Fenerbahçe Beşiktaş HD basketbol maçı izle

Maçın canlı yayını TRT Spor Yıldız ekranlarından basketbol severlerle buluşacak. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, karşılaşmayı resmi kulüp siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden de takip edebilecek. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş basketbol maçı izle araması maç öncesinde büyük ilgi görüyor.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da ING Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA BASKETBOL MAÇI İZLE

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı canlı izlemek için TRT Spor Yıldız kanalını televizyonunuzdan veya resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi web sitesinde de canlı yayın seçenekleri bulunmaktadır.