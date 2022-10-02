2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçı hangi kanalda? Sorusu basketbolseverler tarafından gün içerisinde sık sık merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçı hangi kanalda? Sorusu, özellikle Basketbol maçlarını sıkı takip eden izleyiciler ve taraflar tarafından maç saatinin yaklaşması ile birlikte sık sık araştırılıyor. Basketbol Süper Ligi maçı olan karşılaşma hakkında birçok detay araştırılıyor.Peki, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?

2 Ekim Pazar günü oynanacak Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maç İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI SAAT KAÇTA?

2 Ekim Pazar günü oynanacak Basketbol Süper Ligi maçı, saat 15:30 başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.