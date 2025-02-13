Fenerbahçe Anderlecht hangi kanalda? Fenerbahçe Anderlecht maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Anderlecht maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Anderlecht maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Anderlecht maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Anderlecht maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Anderlecht maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Anderlecht maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Fenerbahçe Anderlecht açını izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Anderlecht maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.