Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i!
Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i haberimizde...
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ KADROSU
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu:
Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Alanyaspor; Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Oğuz, Augusto, Richard, Sisto, Eduardo
İKİ TAKIMIN DURUMU
Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.