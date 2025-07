Sarı-lacivertlilerin sezon öncesi son durumunu görmek isteyenler, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Fenerbahçe Al-Ittihad hazırlık maçı ne zaman sorusu, özellikle Mourinho yönetimindeki ilk ciddi sınavlardan biri olması nedeniyle sıkça araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Al-Ittihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Al-Ittihad maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE AL-ITTIHAD HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE AL-ITTIHAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı, Çarşamba günü TSİ ile 22:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE PORTEKİZ KAMP KADROSU

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."