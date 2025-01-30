FED Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne oldu? FED faiz beklentisi ne yöndeydi?

FED, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini değiştirmedi ve %4,25 - %4,50 aralığında sabit bıraktı. Karar, piyasa beklentileri doğrultusunda gelirken, FED'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Peki, FED Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne oldu? FED faiz beklentisi ne yöndeydi? FED faiz indirimi yapacak mı? Detaylar haberimizde...

FED MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.