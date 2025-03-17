FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart ayı FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayındaki toplantısında faiz politikasıyla ilgili kritik bir karar verecek. Piyasalar, FED'in faiz artırımı, sabit tutma veya faiz indirimi sinyali verip vermeyeceğini dikkatle izliyor. Bu toplantıdan çıkacak sonuç, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açabilecek en önemli ekonomik gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Peki, Mart 2025 FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte FED faiz kararına dair en güncel bilgiler…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart 2025 tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı, 19 Mart 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00'de açıklanacak. Piyasaları yakından ilgilendiren bu toplantı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle takip ediliyor.

FED faiz kararı

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, FED'in Mart toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini, ancak ilk faiz indiriminin Haziran 2025'te gerçekleşebileceğini öngörüyor.