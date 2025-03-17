Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart ayı FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart ayı FED toplantısı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, gözleri Mart ayı FED toplantısına çevirdi. Yatırımcılar, finans dünyası ve ekonomistler, FED'in bu toplantıda nasıl bir karar alacağını yakından takip ederken, faiz oranlarının değişip değişmeyeceği ve kararın ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Mart 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün gerçekleşecek? İşte, detaylar…

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayındaki toplantısında faiz politikasıyla ilgili kritik bir karar verecek. Piyasalar, FED'in faiz artırımı, sabit tutma veya faiz indirimi sinyali verip vermeyeceğini dikkatle izliyor. Bu toplantıdan çıkacak sonuç, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açabilecek en önemli ekonomik gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Peki, Mart 2025 FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte FED faiz kararına dair en güncel bilgiler…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart 2025 tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı, 19 Mart 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00'de açıklanacak. Piyasaları yakından ilgilendiren bu toplantı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle takip ediliyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart ayı FED toplantısı ne zaman?FED faiz kararı

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, FED'in Mart toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini, ancak ilk faiz indiriminin Haziran 2025'te gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
img

58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
img

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması

Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.