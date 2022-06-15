FED faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı mı? FED toplantısı sonucu!

FED faiz kararı ne oldu merak ediliyor. Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu son dakika! FED faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

KARAR 10'A KARŞI 1 OYLA ALINDI

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de Fed'in haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu. Son açıklanan verilere göre ülkede mayıs ayında yıllık enflasyon nisandaki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6'ya yükseldi. En büyük artış gıda, akaryakıt ve barınma maliyetlerinde gerçekleşti. TÜFE aylık bazda yüzde 1 artarak yüzde 0,7'lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2'den 6'ya geriledi. Beklenti yüzde 5,9'du. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34,6'ya ulaştı.

MAYISTA FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylemişti.

Haberler.com - Gündem