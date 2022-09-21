Tüm dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı bugün açıklanacak. Vatandaşlar, FED Faiz kararı açıklandı mı 2022? FED kararı sonrası dolarda ne olacak? FED faizi yüzde kaç arttı? Rekor mu kırdı? 21 Eylül 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? merak etti. İşte detaylar...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? 21 Eylül 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED kararı sonrası dolarda ne olacak?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı henüz açıklanmadı. FED faiz kararının 21 Eylül Çarşamba akşam 21:00 'da açıklanması bekleniyor. Açıklandığında FED faiz kararı karar metni ile birlikte haberimizde yer alacaktır.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

- 10.00 Türkiye, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi

- 17.00 ABD, ağustos ayı ikinci el konut satışları

- 21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

- 21.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması

FED FAİZİ ARTTIRILIRSA DOLAR NE OLUR?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.