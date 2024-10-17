FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? merak ediliyor. Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından faiz kararı en son Eylül ayında duyuruldu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantının ardından, Ekim ayında FED'in bir toplantısı olup olmadığı merak ediliyor. 2024 Ekim ve Kasım aylarında FED faiz kararı toplantılarının hangi günlerde yapılacağı hakkında sorular gündeme gelmeye başladı. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise 7 Kasım'da saat 21:00'de duyurulacak.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

Ekim 2024: Yüzde 50,00

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

TCMB, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaçları olduğunda borç verir veya bankalar nakit fazlalarını Merkez Bankası'na yatırabilir. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir.