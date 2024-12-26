Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Fiorentina, Milan ve Türkiye A Milli Takımı gibi önemli takımları çalıştıran Fatih Terim, şimdi de Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçmeye hazırlanıyor. Terim'in teknik ekibinde ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu yer alacak. Peki, Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde...

FATİH TERİM AL-SHABAB İLE ANLAŞTI MI?

Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde 6. sırada yer alıyor ve toplamda 23 puan topladı. Takım, son dönemde teknik direktörlük değişikliği yaparak yeni bir yapılanmaya gitmek istedi. Daha önce Vitor Pereira tarafından çalıştırılan ekip, Pereira'nın Wolverhampton'a gitmesinin ardından geçici olarak yardımcı antrenör Luis Miguel ile devam ediyordu. Şimdi ise takımın başına deneyimli teknik direktör Fatih Terim geçiyor.

Fatih Terim, TRT Spor ekranlarında yaptığı açıklamada, transfer sürecine dair detaylar verdi. Al-Shabab'ta geniş çaplı bir transfer planının olmadığını belirten Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla transfer yapmayı düşünmüyoruz, yalnızca 1 oyuncu transfer edilebilir." diyerek takımın mevcut kadrosunu geliştirme planları üzerinde durdu.

Fatih Terim'in teknik ekibinde, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Levent Şahin ve futbol dünyasının deneyimli isimlerinden Hamza Hamzaoğlu yer alacak. Bu güçlü ekip, Al-Shabab'ın hem ligde hem de uluslararası arenada daha iddialı bir konuma gelmesi için çalışmalarına başlayacak.