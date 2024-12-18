ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. FED, böylelikle son 3 toplantıda faizde indirime gitmiş oldu. Faiz düşerse altın yükselir mi?

FAİZDE 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM

ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, yılın son toplantısında faizde indirime gitti. FED politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da FED, faizde indirime gitti. FED, faizde indirime gitme döngüsüne Eylül'deki 50 baz puanlık indirimle başlamıştı. Kasım'da da 25 baz puanlık indirim yapılmıştı.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vadettiği ekonomi politikalarıyla, Bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ilişkin endişeler de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

Faiz oranlarının düşmesi genellikle altın fiyatlarını etkiler ancak bu etki her zaman aynı yönde olmayabilir. Faizlerin düşmesi, genel olarak yatırımcıları altına yönlendirebilir çünkü altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olarak biliniyor.

Altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve döviz kurları gibi birçok faktörden etkileniyor. Fed'den gelecek faiz indirimi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi beklenirken, kararın altın fiyatlarında belirleyici olacağı, gram altını 3 bin liranın üzerine taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

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