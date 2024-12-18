Üye Girişi
Haberler
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Esad, kaçmadan önce askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı

Faiz düşerse altın yükselir mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan düşüererek yüzde 4,50 seviyesine çekti. Peki, Faiz düşerse altın yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. FED, böylelikle son 3 toplantıda faizde indirime gitmiş oldu. Faiz düşerse altın yükselir mi?

FAİZDE 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM

ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, yılın son toplantısında faizde indirime gitti. FED politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da FED, faizde indirime gitti. FED, faizde indirime gitme döngüsüne Eylül'deki 50 baz puanlık indirimle başlamıştı. Kasım'da da 25 baz puanlık indirim yapılmıştı.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vadettiği ekonomi politikalarıyla, Bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ilişkin endişeler de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

Faiz oranlarının düşmesi genellikle altın fiyatlarını etkiler ancak bu etki her zaman aynı yönde olmayabilir. Faizlerin düşmesi, genel olarak yatırımcıları altına yönlendirebilir çünkü altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olarak biliniyor.

Altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve döviz kurları gibi birçok faktörden etkileniyor. Fed'den gelecek faiz indirimi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi beklenirken, kararın altın fiyatlarında belirleyici olacağı, gram altını 3 bin liranın üzerine taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

NOT : Burada yer alan bilgi, uzman görüşleri ve veriler ışığındaki yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği içermez.

Faiz düşerse altın yükselir mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
img

Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
img

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Son Dakika Haberleri

Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024? Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi? Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.