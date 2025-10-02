Eylül ayı enflasyon beklentisi kaç? Enflasyon anketi açıklandı

Eylül ayı enflasyon beklentisi! AA Finans'ın eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. TÜİK'in açıklayacağı resmi veriler öncesinde ekonomistler farklı oranlarda tahminlerde bulundu.

EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 26 ekonomist, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 2,47 artmasını öngördü. Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin eylüle dair tahminleri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi. Bu tahminlere dayanarak, bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e gerilemesi hesaplandı. Böylece aylık artış beklentileri ile yıllık enflasyon oranı arasında dengeli bir seyir ortaya çıktı.

Ekonomistlerin yıl sonu tahminleri de anketin dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı. Eylül ayı itibarıyla 2025 sonu için enflasyon beklentisi ortalama yüzde 30,09 oldu. Yıl sonu için yapılan öngörüler ise yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında toplandı. Bu rakamlar, önümüzdeki dönem için enflasyon beklentilerinde farklı bakış açılarını ortaya koyarken, yılın son çeyreğine ilişkin tahminlerin de şekillendiğini gösterdi.

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Cuma günü açıklayacak. Açıklamanın saat 10.00'da yapılması planlanıyor. Ekonomistler, bu verilerin açıklanmasıyla birlikte hem aylık hem de yıllık enflasyona ilişkin öngörülerini karşılaştırma imkânı bulacak.

Beklenti anketi sonuçları, ekonomistlerin farklı tahmin aralıklarında birleştiğini ortaya koydu. Resmi verilerin açıklanmasıyla birlikte hem piyasalarda hem de ekonomi çevrelerinde anket sonuçları ile gerçek rakamlar kıyaslanacak. Açıklanacak veriler, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerin de yeniden şekillenmesine zemin hazırlayacak.