2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, maça golle başladı. İlk dakikada kazanılan köşe vuruşunda fileleri sarsan Merih Demiral, millileri 1-0 üstünlüğe taşıdı. Merih'in bu golü, Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol olarak tarihe geçti. Peki, EURO 2024 son 16 tek maç mı?

DAKİKA 1, GOL 1

Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kazandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

MERİH'TEN TARİHE GEÇEN GOL

Merih Demiral'ım bu golü Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (52 saniye) olarak da tarihe geçti. Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)

TURLARSAK RAKİBİMİZ HOLLANDA

A Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde Romanya'yı 3-0 mağlup ederek Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Eşleşen takımlar, 6 Temmuz'da Berlin'de kozlarını paylaşacak.

EURO 2024 SON 16 TEK MAÇ MI?

EURO 2024 son 16 maçları tek maç üzerinden oynanıyor.