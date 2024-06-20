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EURO 2024 D Grubu puan durumu ne? EURO 2024 D Grubu'da kim çıktı?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılan maçlarla devam ediyor. Peki, EURO 2024 D Grubu puan durumu ne? EURO 2024 D Grubu'nda kim çıktı?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da yaygın adı ile UEFA Euro 2024, Avrupa'nın uluslararası futbol yönetim organı UEFA tarafından 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasıdır. EURO 2024 D Grubu puan durumu ne? EURO 2024 D Grubu'nda kim çıktı? İşte detaylar...

EURO 2024 HAKKINDA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da yaygın adı ile UEFA Euro 2024, Avrupa'nın uluslararası futbol yönetim organı UEFA tarafından 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasıdır. Toplam 24 millî takımın mücadele edeceği turnuvaya Almanya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Avrupa Şampiyonası maçları, 1988 ve 2020 yıllarının ardından üçüncü kez Almanya topraklarında ve ülkenin yeniden birleşmesinden sonra ikinci kez bu topraklarda düzenlenecektir. 1988 yılındaki turnuvaya Batı Almanya ev sahipliği yaptı ve COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'de düzenlenen ve birçok ülkenin ev sahipliği yaptığı 2020 turnuvasının dört maçı Münih'te oynandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek isteyen federasyonların bu niyetlerini resmî olarak açıklamaları gereken 3 Mart 2017'den beş gün sonra UEFA, yalnızca Almanya ve Türkiye'nin turnuvayı düzenlemeye ilişkin niyetlerini sunduğunu duyurdu.

Ev sahibi ülke 27 Eylül 2018'de İsviçre'nin Nyon kentinde seçildi.

EURO 2024 D Grubu PUAN DURUMU NE?

(20 Haziran Perşembe)

Gruptan çıkan takımlar 3. maçların sonunda netleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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