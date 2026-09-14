ETİ Maden'den 106 sürekli işçi alımı

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bandırma, Bigadiç, Kırka ve Emet'te bulunan işletmelerinde istihdam edilmek üzere toplam 106 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Kontenjan dağılımında en yüksek pay Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne ayrıldı. Buna göre Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne 14, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne 2, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 3 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 87 işçi alınacak. Böylece toplam istihdam sayısı 106 olacak.

Kaynak: Haber Merkezi