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Ergün Penbe kimdir, kaç yaşında? Ergün Penbe hangi takımla anlaştı?

Ergün Penbe kimdir, kaç yaşında? Ergün Penbe hangi takımla anlaştı?
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Ergün Penbe hangi takımla anlaştı? Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Ergün Penbe, teknik direktörlük kariyerine TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'da devam edecek. Peki, Ergün Penbe kimdir, kaç yaşında?

Ergün Penbe kimdir ve hangi takımla anlaştı soruları gündeme geliyor. Daha önce Yeni Mersin İdman Yurdu'nda görev yapan tecrübeli teknik adam, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kulüpten ayrılmıştı. Penbe'nin yeni takımıyla anlaşmasının ardından "Ergün Penbe kimdir, hangi takımı çalıştıracak?" gibi sorular gündemde. Ergün Penbe kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

ERGÜN PENBE HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, Teknik Direktör Muzaffer Taşkın ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıktan sonra Ergün Penbe ile anlaşma sağladı.

Daha önce Yeni Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Ergün Penbe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kulüp müdürlerinden ve başkandan duyduğum kadarıyla, ikinci yarıya kadar borçlar ödenmezse takım lige çıkmayacak. Birçok futbolcu da başkanı arayarak ayrılma konusunda destek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ERGÜN PENBE KİMDİR?

Ergün Penbe, 17 Mayıs 1972'de Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğmuş ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış unutulmaz bir isimdir. Futbol kariyerine Kilimlispor'da başlayan Penbe, yetenekleriyle kısa sürede dikkat çekerek 1992 yılında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Buradaki başarılı performansı, 1994 yılında Galatasaray'ın kapılarını açtı.

Galatasaray'daki yılları, Penbe'nin kariyerinin zirvesi oldu. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Kupası, Süper Lig ve Türkiye Kupası gibi birçok önemli başarıya imza attı. Özellikle 2000 yılındaki UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı kullandığı kritik penaltıyı gole çevirmesi, onu Türk futbolunun efsaneleri arasına taşıdı. Saha içindeki sakin yapısıyla "Buz Adam" lakabını alan Penbe, 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin üçüncülük elde ettiği kadroda da yer alarak uluslararası alanda önemli bir başarı kazandı.

Futbolculuk kariyerini Gaziantepspor'da sonlandıran Ergün Penbe, milli takım formasını 48 kez giyerek önemli bir katkı sundu. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Penbe, birçok takımda görev alarak Türk futboluna katkı sağlamaya devam etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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