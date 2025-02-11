Daha önce birçoGalatasaray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Trabzonspor'a veda eden Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oluyor. Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne?k kez transfer için Trabzonspor'la masaya oturan Galatasaray evrakların yetişmesi halinde milli futbolcuyu kadrosuna katacak. Peki, Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne?

EREN ELMALI KİMDİR?

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,80 metre boyundadır. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.