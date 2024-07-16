En düşük emekli maaşlarına yönelik zam çalışmasında sona gelindi. AK Parti kurmaylarının etki analizleri ve maliyet hesaplarıyla belirledikleri rakam dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılırken bugün ise Meclis'e sunulacak. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Teklif meclisten geçti mi?

Kulislerde en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye yükseltileceği konuşulurken, rakamın, teklifin bugün Meclis'e sunulmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ile 12 bin 500 TL'ye çıkarılabileceği de ifade ediliyor.

TEKLİF MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Düzenleme yapılmadıkça temmuz ayı zammından yararlanamayacak yaklaşık 1.8 milyon emeklinin gözü bu çerçevede bugün Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısından ise depremzedelere, deprem konutu bedelinde indirim ve ödeme kolaylığı müjdesi çıkabileceği belirtiliyor.