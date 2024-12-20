Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan paylaşıma göre, 17. haftada oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçının hakemi Emre Kargın olarak belirlendi. Emre Kargın kimdir? Hakem Emre Kargın hangi takımlı?

EMRE KARGIN KİMDİR?

Emre Kargın, 1990 yılında Fethiye'de dünyaya gelmiştir. Genç yaşta futbol dünyasına adım atan Kargın, asıl mesleği olarak ziraat mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Futbol hakemliğine 2011 yılında İzmir bölgesinde başlamış ve kısa süre içerisinde önemli başarılar elde etmiştir. Başarılı hakem, 2020-2021 sezonunda üst klasman hakemi olarak atanarak büyük bir adım atmıştır. Ziraat mühendisliği eğitimi alan Emre Kargın, ayrıca İngilizceyi iyi derecede bilmektedir.

Hakem Kargın'ın hangi takımı tuttuğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.