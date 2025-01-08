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Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?

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Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi. Belözoğlu'nda kaza sonrasında küçük sıyrıklar oluştu. Belözoğlu'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Motosiklet kazasının ardından hastaneye kaldırılan ve bacağında ödem tespit edilen Belözoğlu, tedavisinin ardından evine döndü. Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamayla durumunun iyi olduğunu açıkladı. Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?

EMRE BELÖZOĞLU KAZA MI GEÇİRDİ?

Emre Belözoğlu, kazanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı. Belözoğlu, " Bir kaza geçirdim. Hastanede gerçekleşen küçük bir operasyon sonrası Allah'a hamd olsun iyiyim. Tedavime evde devam ediliyor. Arayan, soran cevap veremediğim herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?

SON OLARAK ANKARAGÜCÜ'NÜ ÇALIŞTIRDI

2020 yılında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, 2021'de ise mart ayında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü oldu. Genç teknik direktör, Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı. Daha sonra 2021-2023 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, son olarak ise MKE Ankaragücü'nde görev yapmıştı. Eski milli futbolcu Fenerbahçe'de 2.30, RAMS Başakşehir'de 1.78, MKE Ankaragücü'nde ise 1.32'lik puan ortalaması elde etmişti.

Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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