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Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem

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Emlak satış ve kiralama ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık yetki doğrulaması yapılmamış ilanların yayınlanması mümkün olmayacak.

Emlak satış ve kiralama ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye girdi. Artık yetki doğrulaması yapılmamış ilanlar yayınlanamayacak.

YETKİSİ OLMAYAN YAYINLAYAMAYACAK

1 Ocak 2025 itibarıyla satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında yeni dönem başladı. EİDS sayesinde ilanlar artık yalnızca taşınmaz yetki doğrulaması tamamlandıktan sonra yayınlanabilecek. Mevcut ilanların ise süresi dolduğunda, doğrulama işlemi yapılmadan tekrar yayınlanamayacağı açıklandı.

EİDS NEDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi geliştirildi. Sistem, ilan platformlarında taşınmaz sahipliği ve yetki kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
Kaynak: Haberler.com / Emlak
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