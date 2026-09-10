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Emekliye seyyanen zamda gözler AYM kararında

Emekliye seyyanen zamda gözler AYM kararında
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2023'te memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılması için açılan davada başvurular birleştirildi; gözler AYM'nin esas kararına çevrildi.

Emekliye seyyanen zam bekleyen milyonlarca kişinin gözü, Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) gelecek karara çevrildi. 2023'te görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılması için açılan davada başvuruların birleştirilmesiyle dosyanın esastan değerlendirilmesinin önü açıldı. 6 Ağustos 2026'da yaşanan bu gelişmeyle gözler AYM'nin davanın esasına ilişkin kararına çevrildi.

2023 yılında görevdeki memurlara 8 bin 77 lira tutarında seyyanen ödeme yapılmıştı. Bu ödeme memur emekli aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı. Bunun üzerine bazı emekli memurlar hukuki süreç başlattı. AYM'ye taşınan başvuruların birleştirilmesiyle dosyanın esastan değerlendirilmesinin önü açıldı. Mahkemenin vereceği karar, seyyanen ödemenin memur emeklileri açısından uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirleyici olacak.

Emekliye 25 bin lira seyyanen zam yapılacağı yönündeki iddia, 2023'teki 8 bin 77 liralık ödemenin güncel karşılığı üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor. Ancak 25 bin liralık seyyanen zam kesinleşmiş bir ödeme değil. Seyyanen ödeme davasında 2023'ten bu yana oluşabilecek farkların yaklaşık 1 milyon liraya ulaşabileceği yönünde hesaplamalar da gündeme geliyor. Ancak 1 milyon liralık ödeme de kesinleşmiş bir tutar değil. Geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı ve varsa farkların nasıl hesaplanacağı AYM'nin kararına göre belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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