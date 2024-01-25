Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak?

Emeklilere verilecek olan ek zamla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından ek zammın hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor. Arama motorlarında emekli ek zammının tarihi sorgulatılıyor. Peki, Emekliye ek zam resmi gazetede yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE NE KADAR EK ZAM YAPILDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?