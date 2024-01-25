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Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak?

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Emekli ek zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından emekli zammının yatacağı tarih araştırılıyor. Peki, Emekliye ek zam resmi gazetede yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emeklilere verilecek olan ek zamla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından ek zammın hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor. Arama motorlarında emekli ek zammının tarihi sorgulatılıyor. Peki, Emekliye ek zam resmi gazetede yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE NE KADAR EK ZAM YAPILDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizeOcak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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