Emekliler zam alacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak? Olası senaryolar neler?

Emekli ve memurun gözü yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkına çevrildi. Emekli ve memurlar zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Veri açıklanmadan önce ise emekli maaşlarındaki beklentilerde 10 farklı senaryo üzerinden hesaplandı. Peki, Emekliler zam alacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİLER ZAM ALACAK MI?

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

KÖK MAAŞ ALANLAR NE YAPACAK?

Kök aylığı 7 bin 500 bin liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanmaya devam edecek. Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin aylığına yüzde 25 zam oranı geldiğinde maaşı 9 bin 375 liraya çıkacak ve en düşük maaşa tamamlamak için eksik olan 625 lirası Hazine'den tamamlanacak.

OLASI SENARYOLAR NELER?

2024'ün "Emekliler Yılı" olması da düşünüldüğünde bir refah payı getirilebileceğinden hareketle 10 bin lira üzerinden maaşlarda 10 farklı senaryo şöyle oluştu;

Yüzde 25 zamla emekli maaşı: 12 bin 500 lira

Yüzde 26 zamla emekli maaşı: 12 bin 600 lira

Yüzde 26,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 650 lira

Yüzde 27 zamla emekli maaşı: 12 bin 700 lira

Yüzde 27,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 750 lira

Yüzde 28 zamla emekli maaşı: 12 bin 800 lira

Yüzde 28,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 850 lira

Yüzde 29 zamla emekli maaşı: 12 bin 900 lira

Yüzde 29,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 950 lira

Yüzde 30 zamla emekli maaşı: 13 bin lira