En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun hakkındaki son durumu öğrenmek isteyen birçok vatandaş, Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Sorusunu araştırmakta. Peki, Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, çıktı mı?

Müjdeyi geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, çıktı mı?

EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ TL OLDU?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.