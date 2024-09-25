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Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek?

Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek?
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Emekli çalışan sigorta primi nereden bakılır ve ne kadar ödenir soruları merak ediliyor. Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber araştırılırken, genel sağlık sigortası primi alınması gündemde. Peki, genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek?

2024 emekli Çalışan SGK primi ne kadar? Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Ekonomi bürokrasisi, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda sosyal güvenlik sisteminde denge sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.Orta Vadeli Program kapsamında, sosyal güvenlik sistemini güçlendirmeye yönelik adımlar arasında bu düzenleme de yer alıyor. Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere verilir mi? Detaylar haberimizdedir…

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÇALIŞAN EMEKLİLERE NE ZAMAN VERİLECEK?

Mevcut sistemde, çalışanlardan genel sağlık sigortası için yüzde 12,5 oranında prim kesilmekteyken bu kesintinin yüzde 7,5'i işveren tarafından, yüzde 5'i ise çalışan tarafından karşılanıyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden bireyler ise genel sağlık sigortası priminden muaf olup, yalnızca sosyal güvenlik destek primi ödüyor.

Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek?

YAŞ SINIRI NEDİR?

Gündemdeki önemli konulardan biri, çalışan emeklilerin genel sağlık sigortası primi ödeyip ödemeyecekleri. Bu primin, emekli maaşından mı yoksa çalıştıkları iş yerinden aldıkları ücret üzerinden mi kesileceği konusunda henüz bir görüş birliği sağlanamadı. Ayrıca, yaş sınırı üzerinde de çalışmalar yürütülmekte olup, genel sağlık sigortası kesintisinin 55-60 yaş aralığında uygulanabileceği iddia ediliyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra, ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekecek. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon emekli aktif olarak çalışıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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