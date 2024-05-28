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Emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekli maaşlarında yapılması beklenen zamla ilgili merak edilenler gündemde geliyor. Emeklilerin maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ve yeni maaş miktarlarının ne olacağı konusu büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Yerel seçimlere damga vuran milyonlarca emekli hayat pahalılığının gitgide tırmanmasıyla birlikte maaşlarına zam yapılmasını beklerken, kulislere düşen son iddia kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki, Emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞINA ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacağı ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidileceği iddia ediliyor.

Emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak ve buna yeni emekliler de dahil edilecek.

3 TEMMUZ'DA TBMM'YE SEVK EDİLECEK

Konuyla ilgili kanun teklifinin 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM'ye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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