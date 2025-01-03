Emekli maaşı ne kadar oldu 2025? 2025'te emekli maaşı kaç TL oldu?

2025 emekli maaşı artışı enflasyon oranları ve refah payı dikkate alınarak belirlendi. Bu değişiklikler, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, emekli maaşına yapılacak olan zammın detayları araştırılıyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu 2025? 2025'te emekli maaşı kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak. En düşük emekli memur maaşı 19,616 oldu.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.