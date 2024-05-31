Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Sorusu, Kurban Bayramına kısa bir süre kala merak konusu olmuştu. Emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair detaylar merakla bekleniyor. Peki, Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllara baktığımızda, bayram ikramiyeleri genellikle bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlanıyor. Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacağından, ikramiyelerin 10 Haziran'da ödenmeye başlaması bekleniyor. Kesin tarih açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Geçen yıl 2 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi, 2024 yılında 3 bin TL'ye yükseltildi.