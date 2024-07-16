Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar ve emekli maaşı 12 bin TL mi soruları gündeme geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. En düşük emekli maaşı kaç lira? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİ MAAŞI 12 BİN TL Mİ OLDU?

6 Aylık enflasyon farkı ardından emekli ve memurların zam oranı belli oldu. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli halihazırda 10 bin TL almaya devam ediyordu. Kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL aralığında olanlar ise zam farkından yeterince yararlanamıyordu. Yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Zamlı maaşların ağustos ayında hesaplara yansıyacağı tahmin ediliyor.