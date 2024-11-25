EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur?

2025 Ocak ayında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2025 yılında en düşük emekli maaşı ile ilgili yapılacak zam oranları ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar, milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli olan vatandaşlar, Ocak ayında yapılması beklenen zam oranlarını merakla bekliyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve büyüme rakamları, emekli maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynuyor. Özellikle 2024'ün son çeyreğinde açıklanacak olan enflasyon verileri, Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranını şekillendirecek. Şu anki verilere göre, maaş zammının hem enflasyon farkını hem de refah payını içermesi bekleniyor.

Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.

2025 OCAK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.