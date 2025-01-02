EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! En düşük emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı hesaplaması, çalışılan yıllar, sigorta prim gün sayısı ve prime esas kazanç gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu kapsamda, 2025 yılı emekli maaş zammı oranının nasıl belirleneceği ve bu artışın maaşlara nasıl yansıyacağı sorusu gündemin ana maddelerinden biri haline geldi. 2025 yılı için emekli maaşlarının artırılması yönünde yapılan çalışmalar, hem mevcut maaş oranlarını hem de ekonomik göstergeleri doğrudan etkiliyor. Peki, En düşük emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

En düşük emekli maaşı, emeklilerin "kök maaşı" üzerine ek ödemeler ve yasal düzenlemelerle belirlenen taban maaş tutarının eklenmesiyle oluşur. Kök maaş, çalışanın prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlarına göre hesaplanır. Eğer kök maaş, yasal olarak belirlenen en düşük emekli maaşının altında kalırsa, devlet tarafından aradaki fark tamamlanarak emekliye en düşük maaş ödenir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı, 2024 Temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak uygulanmaktadır. 2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına bağlı olarak belirlenecektir. En düşük emekli maaşının yasal düzenlemelerle artırılması gündemdedir; bazı tahminlere göre 15.000 TL'ye yükseltilebilir.