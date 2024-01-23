Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Emekliler, maaşlarında meydana gelen artışın ne zaman hesaplarına yansıyacağını bekliyorlar. Arama motorlarında emekli maaş farklının yatacağı tarih sorgulatılıyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak'ta ödenmeye başlanacak.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

SGK'dan yapılan açıklama şöyle: "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL'dir.