AK Parti, seçim kampanyaları kapsamında emeklilere özel bir indirim karı üzerine çalışıyor. Kentlerde verilecek bu özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanması amaçlanıyor. Emekli indirim kartı nerelerde geçerli olacak, limiti var mı?

EMEKLİ İNDİRİM KARTI NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

AK Parti'de seçim kampanyası için çalışmalar son sürat devam ediyor. Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere özel bir çalışma üzerinde duran parti kurmayları, kentlerde yaşayanlar için indirim kartı çıkarmayı planlıyor. Bu kartla ilgili detayları aktaran CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "Emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? Bu sorulara yanıt aranıyor" dedi.