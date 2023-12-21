Emekli indirim kartı nerelerde geçerli olacak, limiti var mı?
Aday belirleme çalışmaları süren AK Parti'de, seçim kampanyası için de çok yoğun bir çalışma var. Bu çalışmalardan en önemlisi emeklilere özel indirim kartı... Verilecek bu kartla emeklilere ulaşım, sağlık ve market harcamalarında özel bir indirim imkanı sağlanması amaçlanıyor. Peki, Emekli indirim kartı nerelerde geçerli olacak?
AK Parti, seçim kampanyaları kapsamında emeklilere özel bir indirim karı üzerine çalışıyor. Kentlerde verilecek bu özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanması amaçlanıyor. Emekli indirim kartı nerelerde geçerli olacak, limiti var mı?
EMEKLİ İNDİRİM KARTI NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?
AK Parti'de seçim kampanyası için çalışmalar son sürat devam ediyor. Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere özel bir çalışma üzerinde duran parti kurmayları, kentlerde yaşayanlar için indirim kartı çıkarmayı planlıyor. Bu kartla ilgili detayları aktaran CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "Emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? Bu sorulara yanıt aranıyor" dedi.