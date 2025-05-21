Emekli ikramiyesi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? 2025 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu, hem sosyal medyada hem de arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak?, ödeme kimlere yapılacak, başvuru gerekiyor mu? İşte 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyesine dair tüm detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2025 Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. İkramiyeler ise bayramdan önce yatırılacağı için emekliler ihtiyaçlarını planlı bir şekilde karşılayabilecek.

2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olan bayram ikramiyesi, bu yıl %33,33 oranında artırılarak 4.000 TL olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESABA YATAR?

Tüm emekliler, ödemelerini 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında alacak. Bu ödeme ile emekliler, bayram öncesi ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Ayrıca herhangi bir işlem yapmadan, maaş alınan banka hesabına doğrudan aktarılacak.