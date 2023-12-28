Emekli ikramiyeleri yarın yatacak mı? (5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ) Ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyeleri yarın yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Yasanın Meclis'ten geçmesinin üzerine emeklilere verilecek ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih netleşti. Peki, Emekli ikramiyeleri yarın mı yatacak, ne zaman yatacak? İşte detaylar!

EMEKLİ İKRAMİYELERİ YARIN YATACAK MI?

Ekonomi ağırlıklı torba kanunun dün Meclis'ten geçmesinin ardından çalışan emekliler muradına eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 bin liralık ikramiyelerin yarın hesaplara yatırılacağını söyledi.

"CUMA GÜNÜ HESAPLARA YATIRILACAK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER DE ALACAK

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı ikramiye alamamıştı. Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir seferliğe mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Tepkilerin ardından çalışan emekliler de kapsama alınarak teklif torba kanuna eklenmişti. Yasanın dün Meclis'ten geçmesinin ardından paraların yarın hesaplara yatırılacağı belirtildi.