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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar, kaç TL olacak?

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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi miktarı 2025 yılı için ne kadar olacak? Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

Milyonlarca emekli, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında zamlanacak mı? Emekli maaşının bu yıl ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. Emekliler, 2025 yılında verilecek olan bayram ikramiyesini öğrenmek istiyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi 3.000 TL olarak ödenmişti. 2025 yılında zam yapılması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre, enflasyon oranına bağlı olarak ikramiyelerin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olabileceği konuşuluyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar, kaç TL olacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

  • SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri,
  • Şehit yakınları ve gaziler,
  • Ölüm aylığı alanlar,
  • Geçici köy korucuları,
  • Malullük ve vazife aylığı alanlar,
  • 65 yaş aylığı alanlar.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar, kaç TL olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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