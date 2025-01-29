EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekli, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında zamlanacak mı? Emekli maaşının bu yıl ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. Emekliler, 2025 yılında verilecek olan bayram ikramiyesini öğrenmek istiyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi 3.000 TL olarak ödenmişti. 2025 yılında zam yapılması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre, enflasyon oranına bağlı olarak ikramiyelerin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olabileceği konuşuluyor.

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