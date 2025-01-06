Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi?

Ocak ayında elektriğe zam geldi mi ve elektrikte fiyat artışı olacak mı merak ediliyor. 2025 yılı için elektrik güvence bedelleri yüzde 47 oranında artırıldı. Elektriğe zam var mı? Elektrik zamlı tarife ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

OCAK AYINDA ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2025 yılı için elektrik güvence bedellerine yüzde 47 oranında zam yaptı. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeye göre, sanayi ve kamu ile özel hizmetler sektörü abonelerinin güvence bedeli 387,1 TL'den 569,4 TL'ye çıkarıldı.

2024'te 136,2 TL güvence bedeli ödeyen mesken aboneleri, 2025 yılında 200,3 TL ödeme yapacak. Şehit aileleri ve muharip gazilerin güvence bedeli ise 68 TL'den 100 TL'ye yükseltildi. Tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri ile diğer abonelerin güvence bedeli de 183,7 TL'den 270,2 TL'ye çıkarıldı.