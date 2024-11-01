EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetleri ve genel enflasyonun ekmek fiyatlarını etkileyebilecek önemli faktörler olduğunu belirtti. Balcı, zam ihtiyacının olup olmadığına dair detaylı bir değerlendirme yapılacağını ve belirli kriterlere göre hareket edileceğini ifade etti. Peki, ekmeğe zam gelecek mi? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Detaylar haberimizde...

EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı olup olmayacağına yönelik "Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.

Ekim başından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, söz konusu ay içinde bu fiyatın 820 lira bandına çıktığını bildiren Balcı, "Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik" diye konuştu.