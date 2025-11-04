Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında Beşiktaş tribünlerinden Ederson'un bulunduğu bölgeye su şişeleri fırlatıldı. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Fenerbahçeli kaleci, sahaya düşen sulara tekme atarak tepki gösterdi. Ederson'un ardından eliyle tribünlere dönüp "atın, atın" şeklinde işaret ettiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Ederson'un bu tepkisi, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu. Birçok kullanıcı kalecinin gerginliğini "derbi stresinin yansıması" olarak yorumlarken, bazı futbolseverler de Brezilyalı yıldızın soğukkanlı kalması gerektiğini savundu.

DERBİNİN EN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİNDEN BİRİ OLDU

Beşiktaş tribünlerinden gelen tepkilerle birlikte ortam kısa süreliğine gerilse de, güvenlik güçlerinin ve futbolcuların araya girmesiyle olay büyümeden son buldu. Ederson'un tepkisi, derbinin ardından yayınlanan özetlerde ve taraftar videolarında en çok izlenen anlardan biri oldu.