Haberler

Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Güncelleme:
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın gergin atmosferine damga vuran anlardan biri de Fenerbahçe kalecisi Ederson'un tepkisi oldu. Beşiktaş tribünlerinden atılan sulara öfkelenen Brezilyalı file bekçisinin tekme atarak ve eliyle "atın, atın" şeklinde işaret yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • Fenerbahçe kalecisi Ederson, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünden atılan su şişelerine tepki olarak sulara tekme attı.
  • Ederson, tribünlere dönerek 'atın, atın' şeklinde işaret etti ve bu anlar kameralara yansıdı.
  • Olay, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu ve derbi özetlerinde en çok izlenen anlardan biri haline geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında Beşiktaş tribünlerinden Ederson'un bulunduğu bölgeye su şişeleri fırlatıldı. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Fenerbahçeli kaleci, sahaya düşen sulara tekme atarak tepki gösterdi. Ederson'un ardından eliyle tribünlere dönüp "atın, atın" şeklinde işaret ettiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Ederson'un bu tepkisi, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu. Birçok kullanıcı kalecinin gerginliğini "derbi stresinin yansıması" olarak yorumlarken, bazı futbolseverler de Brezilyalı yıldızın soğukkanlı kalması gerektiğini savundu.

DERBİNİN EN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİNDEN BİRİ OLDU

Beşiktaş tribünlerinden gelen tepkilerle birlikte ortam kısa süreliğine gerilse de, güvenlik güçlerinin ve futbolcuların araya girmesiyle olay büyümeden son buldu. Ederson'un tepkisi, derbinin ardından yayınlanan özetlerde ve taraftar videolarında en çok izlenen anlardan biri oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Yıllık on üç milyon euro maaş alan adamsın yediğin gollere bak.. Taraftar baskısına rağmen seni Galatasaray'a almayan kimse ona helal olsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

bu bjk taraftarı kaybedince kalecilere sarıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarık K:

Oyuncunun seyirciler ile girdiği bu durum dünyanın her yerinde sarı kart gerektirir. Seyirci haklı/haksız fark etmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
