Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın gergin atmosferine damga vuran anlardan biri de Fenerbahçe kalecisi Ederson'un tepkisi oldu. Beşiktaş tribünlerinden atılan sulara öfkelenen Brezilyalı file bekçisinin tekme atarak ve eliyle "atın, atın" şeklinde işaret yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında Beşiktaş tribünlerinden Ederson'un bulunduğu bölgeye su şişeleri fırlatıldı. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Fenerbahçeli kaleci, sahaya düşen sulara tekme atarak tepki gösterdi. Ederson'un ardından eliyle tribünlere dönüp "atın, atın" şeklinde işaret ettiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Ederson'un bu tepkisi, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu. Birçok kullanıcı kalecinin gerginliğini "derbi stresinin yansıması" olarak yorumlarken, bazı futbolseverler de Brezilyalı yıldızın soğukkanlı kalması gerektiğini savundu.
DERBİNİN EN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİNDEN BİRİ OLDU
Beşiktaş tribünlerinden gelen tepkilerle birlikte ortam kısa süreliğine gerilse de, güvenlik güçlerinin ve futbolcuların araya girmesiyle olay büyümeden son buldu. Ederson'un tepkisi, derbinin ardından yayınlanan özetlerde ve taraftar videolarında en çok izlenen anlardan biri oldu.