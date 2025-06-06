Ebrar Karakurt neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt kadroda mı?

Ebrar Karakurt neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt kadroda mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebrar Karakurt neden yok? 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer almayan yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt'un durumu voleybolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Ebrar Karakurt neden yok?" sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ilk hafta maçlarında Ebrar Karakurt'un yer almaması "Ebrar Karakurt neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Kadroda olmaması dikkat çekerken, teknik heyetin aldığı kararlar da merak konusu oldu. Peki, Ebrar Karakurt neden yok?

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK?

Ebrar Karakurt, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında dinlendirme amacıyla kadroya dahil edilmedi.

Ebrar Karakurt neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt kadroda mı?

FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA KADROSUNDA KİMLER YOK?

Ebrar Karakurt'un yanı sıra Zehra Güneş, Melissa Vargas, Cansu Özbay ve Gizem Örge gibi önemli oyuncular da Çin kadrosunda yer almadı. Bu, geniş kadrodan farklı oyunculara şans verilmesi stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.