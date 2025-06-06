Ebrar Karakurt neden yok? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt kadroda mı?
Ebrar Karakurt neden yok? 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer almayan yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt'un durumu voleybolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Ebrar Karakurt neden yok?" sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ilk hafta maçlarında Ebrar Karakurt'un yer almaması "Ebrar Karakurt neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Kadroda olmaması dikkat çekerken, teknik heyetin aldığı kararlar da merak konusu oldu. Peki, Ebrar Karakurt neden yok?
EBRAR KARAKURT NEDEN YOK?
Ebrar Karakurt, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında dinlendirme amacıyla kadroya dahil edilmedi.
FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA KADROSUNDA KİMLER YOK?
Ebrar Karakurt'un yanı sıra Zehra Güneş, Melissa Vargas, Cansu Özbay ve Gizem Örge gibi önemli oyuncular da Çin kadrosunda yer almadı. Bu, geniş kadrodan farklı oyunculara şans verilmesi stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.