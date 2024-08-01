Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok?
Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar Karakurt'un neden oynamadığı merak konusu oldu. Ebrar'ın yokluğu, voleybolseverler tarafından büyük bir sürpriz olarak karşılandı ve bu durum, maçın gidişatını etkileyebilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.
Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Peki, Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok?
EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?
Ebrar Karakurt, Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında yedeklerde yer alıyor.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
1 Ağustos
10.00: Türkiye- Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00: Türkiye-İtalya
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