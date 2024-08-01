Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok?

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Peki, Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok?

EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?

Ebrar Karakurt, Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında yedeklerde yer alıyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

1 Ağustos

10.00: Türkiye- Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

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