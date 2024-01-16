E devlet "Bu siteye ulaşılamıyor " hatası ne, sorun nasıl çözülür?
Son zamanlarda kullanıcılar tarafından E-Devlet sisteminin çöktüğüne dair sorular gelmeye başladı. Kullanıcılar, E-Devlet sisteminin neden açılmadığını ve neden giriş yapılamadığını merak ediyorlar. E devlet "Bu siteye ulaşılamıyor " hatası ne, sorun nasıl çözülür? İşte detaylar...
E Devlet çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından siteye girişte yaşanan sıkıntının kaynağı araştırılmaktadır. E Devlet neden açılmıyor merak konusu oldu. E devlet "Bu siteye ulaşılamıyor " hatası ne, sorun nasıl çözülür?
E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir. Anlık olarak E Devlet sitesine girişte herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.
E DEVLET "BU SİTEYE ULAŞILAMIYOR " HATASI NE, SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?
Akşam saatlerinde E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, " Bu siteye ulaşılamıyor " yazısıyla karşılaştılar. Kabine Toplantısı ardından açıklanan emekliye ek zam oranın ardından vatandaşlar e- devlet uygulamasına yöneldi. Yoğunluk nedeniyle uygulamada sorun meydana geldi. Yoğunluğun ardından düzelmesi bekleniyor.