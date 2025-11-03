Haberler

Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A ekiplerinden Fiorentina, kötü sonuçlar ve teknik direktör Stefano Pioli ile golcü Edin Dzeko arasında yaşanan gerginliğin ardından yollarını ayırdı. Pioli yönetiminde 10 maçta galibiyet alamayan Fiorentina, Serie A'da düşme hattına kadar geriledi.

  • Fiorentina teknik direktörü Stefano Pioli'nin görevine son verildi.
  • Fiorentina bu sezon Serie A'da 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı, galibiyet alamadı.
  • Edin Dzeko, takımın iki forvetle oynadığında daha etkili olduğunu ifade etti.

İtalya Serie A'da sezona büyük umutlarla başlayan Fiorentina, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre yönetim, Pioli'nin performansından memnun kalmadı ve kulüp resmî olarak ayrılığı duyurdu.

GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Pioli yönetiminde Fiorentina bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı ve 4 beraberlik – 6 mağlubiyet aldı. Henüz galibiyet alamayan ekip, 19. sıraya kadar geriledi. Taraftarların sabrı taşarken, yönetimin sabah saatlerinde Pioli'ye görevden alındığı bildirildi.

Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

DZEKO İLE YAŞANAN GERGİNLİK

Sezon başında Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla tartışma başlatmıştı. Tecrübeli golcü, teknik direktörünü hedef almadan ama ima ederek, "İki forvetle oynadığımızda takım daha etkili oluyor. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" demişti.

Bu açıklamaların ardından Pioli, basın toplantısında Dzeko'ya, "Bir denge bulmaya çalışıyoruz. İki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Dzeko güçlü bir oyuncu ama ofisimin nerede olduğunu biliyor. Takım içindeki hiyerarşi performansa bağlı" yanıtını vermişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.