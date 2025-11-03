Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

İtalya Serie A'da sezona büyük umutlarla başlayan Fiorentina, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre yönetim, Pioli'nin performansından memnun kalmadı ve kulüp resmî olarak ayrılığı duyurdu.

GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Pioli yönetiminde Fiorentina bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı ve 4 beraberlik – 6 mağlubiyet aldı. Henüz galibiyet alamayan ekip, 19. sıraya kadar geriledi. Taraftarların sabrı taşarken, yönetimin sabah saatlerinde Pioli'ye görevden alındığı bildirildi.

DZEKO İLE YAŞANAN GERGİNLİK

Sezon başında Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla tartışma başlatmıştı. Tecrübeli golcü, teknik direktörünü hedef almadan ama ima ederek, "İki forvetle oynadığımızda takım daha etkili oluyor. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" demişti.

Bu açıklamaların ardından Pioli, basın toplantısında Dzeko'ya, "Bir denge bulmaya çalışıyoruz. İki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Dzeko güçlü bir oyuncu ama ofisimin nerede olduğunu biliyor. Takım içindeki hiyerarşi performansa bağlı" yanıtını vermişti.